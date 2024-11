Santarém financia obras em instalações de associações de caçadores

A Associação de Caçadores da Freguesia de Achete vai receber 85 mil euros do município para obras no campo de tiro. Associação de Caçadores de Santa Marta recebe 5 mil euros para reparação do telhado das suas instalações

A Associação de Caçadores da Freguesia de Achete vai receber um apoio de 85.878 euros da Câmara de Santarém para realização de obras no seu campo de tiro. Esse financiamento municipal vai permitir requalificar e melhorar esse espaço, tornando-a uma instalação de excelência, única no concelho de Santarém, para provas de tiro nacionais e regionais realizadas sob a égide da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça.



O município considera que a concretização deste projecto é uma mais valia para a freguesia e para a modalidade, pois vai permitir o desenvolvimento desportivo ao nível regional e nacional, mas também o turismo desportivo ao trazer centenas de atletas para esta prática desportiva.

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém foi também aprovada a atribuição de um subsídio de 5 mil euros à Associação de Caçadores de Santa Marta para reparação do telhado das suas instalações. O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destaca a importância destes apoios concedidos pelo município. “As associações locais são parceiras estruturantes da autarquia local, na sua contribuição objectiva para a preservação da identidade cultural e patrimonial do concelho”, refere.