Sexualidade é tabu para quem sofre de cancro

No congresso “É Sobre Mim - Saúde e Bem-Estar Oncológico”, em Alenquer, discutiu-se a relutância dos doentes oncológicos em falarem sobre a sua sexualidade com os médicos. Especialistas sublinham a importância de abordar este tema, que ainda enfrenta preconceitos.

Os doentes oncológicos têm medo de falar com os profissionais de saúde sobre a sua sexualidade e há médicos que não se sentem habilitados para falar sobre o tema. A sexualidade dos doentes com cancro foi um dos assuntos abordados no primeiro congresso “É Sobre Mim - Saúde e Bem-Estar Oncológico”, organizado pela Associação Acolher Prá Vida, de Alenquer.

Perante uma plateia de 200 pessoas, no Fórum Romeira, em Alenquer, a psicóloga clínica Maria Piedade Leão confirmou o impacto que os tratamentos oncológicos têm a nível sexual, nomeadamente a perda de desejo, o medo da rejeição, ansiedade, depressão e, entre os homens, a disfunção eréctil. Por outro lado ainda subsistem mitos como o de que o cancro se transmite pela via sexual e por isso é melhor não ter relações com o parceiro.