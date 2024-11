ULS Lezíria obtém acreditação para formação em Suporte Básico de Vida e DAE

partilhe no Facebook

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) foi acreditada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) como entidade formadora na valência de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE). A acreditação vai permitir à ULS Lezíria formar profissionais em SBV-DAE e confirma o cumprimento integral de todos os requisitos exigidos no processo de acreditação de entidades formadoras em emergência médica, de acordo com os normativos vigentes.

A ULS Lezíria dispõe agora de formadores capacitados para ministrar formação certificada nesta área, tendo a primeira sessão de SBV-DAE decorrido a 15 de Outubro. O conselho de administração da ULS Lezíria afirma estar confiante de que “esta acreditação fortalecerá ainda mais a capacidade para responder com eficácia a situações de emergência, proporcionando um atendimento mais seguro e eficaz a todos os utentes”.