Asfalto substitui empedrado na EN251 em Azervadinha: fim à vista para luta com quase 30 anos

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), revelou que o auto de consignação para o arranque das obras da Estrada Nacional (EN) 251, para asfaltar o pavimento na localidade de Azervadinha, foi assinado no dia 24 de Outubro. A assinatura do documento marca o início do processo que vai culminar nas próximas semanas com a substituição do pavimento, de empedrado por alcatrão, na via que atravessa a aldeia. A população reclamava por obras na EN251 há quase 30 anos, queixando-se do ruído causado pela passagem do trânsito, nomeadamente de veículos pesados.

A obra está a cargo da empresa pública Infraestruturas de Portugal e o auto de consignação decorreu na sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho de Coruche. A empreitada foi entregue à empresa Construções Pragosa SA. A obra incide na colocação de um tapete betuminoso e correcção de algumas drenagens ao longo do trajecto. Os trabalhos de requalificação da EN251 foram incluídos no concurso público com a designação “Conservação correctiva do pavimento – Intempéries 2022 – 6 lotes”.

“Estão criadas todas as condições para o arranque da obra”, afirmou o autarca perante um dos representantes dos moradores da Azervadinha, Joaquim Palminha, que esteve na última reunião de câmara. “O empreiteiro, a partir da assinatura do acto de consignação, vai começar a colocar a sinalização no local, a abrir estaleiro e iniciar os trabalhos de remoção da pedra”, sublinhou o presidente da câmara.

O edil, que vai acompanhar de perto a obra, está ciente que é necessário colocar redutores de velocidade, preferencialmente físicos, naquele troço de estrada para evitar os excessos de velocidade quando a colocação do novo tapete estiver concluída.

Recorde-se que no passado dia 25 de Julho, a IP lançou o concurso público para a requalificação da EN251, na Azervadinha, entre os quilómetros 36,435 e 44,145. A obra tem um custo de 886.768€. O prazo previsto para a conclusão da obra é de 90 dias, sendo previsível o final dos trabalhos em Fevereiro de 2025. O trânsito será desviado durante esse período.