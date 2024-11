Bombeiros do Cartaxo sobem ao pódio no “Santarém On Fire”

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo participaram na prova de resistência "Santarém On Fire", que contou com cerca de 200 bombeiros. Percorreram cerca de 800 metros, com uma elevação máxima de 115, totalmente equipados com o equipamento de protecção individual, tendo como objectivo completar o percurso no menor tempo possível. Destaques nas classificações para Carlos Melo e Alexandra Ferreira, que ficaram segundo lugar nos respectivos escalões, e Marta Melo, que foi terceira no seu escalão. Representaram também o Cartaxo Tiago Quina, Márcio Alexandre, Hugo Ramos e Henrique Figueiredo.