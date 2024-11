Coruche integra programa inovador para promover sucesso escolar

O Agrupamento de Escolas de Coruche é um dos quatro agrupamentos em Portugal Continental que deu início, no ano lectivo de 2024/25, ao programa Sparkle, um projecto inovador coordenado por Miguel Borges, professor e investigador na área da leitura. O objectivo é aproximar as práticas pedagógicas da ciência da leitura, promovendo o sucesso e a felicidade na aprendizagem.

Implementado com o apoio de uma equipa especializada, que inclui psicólogos e terapeutas da fala, o programa está focado em criar um ambiente colaborativo entre docentes, promovendo a partilha de conhecimento e ferramentas baseadas em investigação científica sobre literacia emergente e o código escrito. A iniciativa, segundo os responsáveis, visa garantir que todas as crianças possam atingir o sucesso escolar.

Fátima Galhardo, vereadora com o pelouro da Educação na Câmara de Coruche, sublinha o impacto positivo do projecto, que envolve 305 alunos. A autarca explica que o Sparkle surgiu na sequência de dificuldades identificadas tanto por alunos como por professores no processo de transição do pré-escolar para o 1.º ciclo, sobretudo no que diz respeito à aprendizagem da leitura.

A vereadora destaca ainda a importância do envolvimento da Câmara de Coruche, que em parceria com a Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI), conseguiu uma candidatura conjunta a fundos comunitários para apoiar o desenvolvimento do programa. O programa Sparkle abrange todas as salas do pré-escolar e o 1.º ano do Agrupamento de Escolas de Coruche, com uma equipa de dois psicólogos e dois terapeutas da fala a trabalhar directamente com os professores. Os docentes receberam formação específica para integrar o projecto, o qual tem despertado também o interesse de outros professores do 1.º ciclo.

Fátima Galhardo frisou ainda a relevância de outro projecto educativo em Coruche, liderado pelo professor Carlos Neto. O livro “Brincar em todo o lado”, lançado em parceria com o município no ano lectivo passado, tem incentivado as creches a apostar em actividades ao ar livre e no contacto com a Natureza. “Ter o professor Carlos Neto, uma personalidade de renome a nível nacional, a colaborar connosco é uma grande honra e um sinal de agradecimento pelo trabalho que tem sido feito em prol da educação em Coruche”, concluiu a vereadora.

Recorde-se que Carlos Neto foi recentemente distinguido pela Federação Portuguesa de Futebol com a criação de uma bolsa com o seu nome, tendo como objectivo apoiar anualmente projectos de investigação relacionados com o desenvolvimento, aprendizagem e controlo motor de crianças e jovens.