Operadoras de comunicações continuam a falhar aos moradores da Calhandriz

Os problemas de falta de acesso em condições às redes de Internet de alta velocidade na Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira, continuam a gerar queixas da comunidade. Na última semana, em assembleia de freguesia realizada precisamente na Calhandriz, vários moradores voltaram a queixar-se da “inexplicável” falta de rede de fibra óptica no centro da povoação, enquanto noutros locais mais remotos, como no Pardieiro, já existe.

O presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, disse estar ao lado dos moradores e compreender a sua frustração, num assunto que já tem barbas e tem demorado a ser resolvido. “Consigo colocar-me no vosso lugar. A fibra que está a chegar aqui é a câmara que está a pagar a colocação das infraestruturas. Tudo porque o argumento das operadoras, de que a colocação de fibra aqui não é rentável, mantém-se”, criticou o autarca.

Segundo as explicações dadas por Mário Cantiga, “a fibra vem do lado de Trancoso” e apenas por esse motivo é que chegou primeiro ao lugar do Pardieiro do que ao centro da Calhandriz. “Espero que antes do fim do ano a fibra chegue cá acima. Sei que os técnicos da câmara estão a fazer um esforço tremendo nesse sentido e que é a câmara que está a pagar a instalação”, explicou.

Queixas também em Vialonga

As recentes eleições europeias provaram que é possível haver serviço de Internet nas zonas do concelho de Vila Franca de Xira onde habitualmente não há e por isso o que falta é vontade dos operadores em disponibilizar esse serviço à população, defendeu também a CDU numa das últimas reuniões de câmara. As dificuldades dos moradores de certas zonas do concelho de VFX em aceder a serviços de qualidade de Internet, telemóvel e televisão já duram há muito, em particular na freguesia de Vialonga e na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

Tal como O MIRANTE noticiou no início do ano, só desde Janeiro a ANACOM já tinha recebido 57 reclamações, no caso de moradores de Vialonga, contra os três principais operadores de telecomunicações. Tudo por causa da má qualidade do serviço, incluindo problemas na recepção de sinal de televisão e má ou inexistente rede de telemóvel. Só na zona da Fonte Santa já deram entrada naquela autoridade 15 reclamações relevantes sobre a qualidade do serviço prestado e onde, recorde-se, os moradores se queixam de pagar por um serviço que, na maioria dos dias, não funciona. Os moradores já fizeram até dois abaixo-assinados, com mais de 400 assinaturas cada, visando pressionar os responsáveis a resolver o problema.

ANACOM espera melhorias

A ANACOM veio entretanto dizer que espera que a situação no concelho de Vila Franca de Xira melhore na sequência das obrigações impostas aos operadores de comunicações no âmbito do leilão pela colocação de 5G, permitindo garantir que pelo menos 95% das freguesias de baixa densidade possam ter telemóvel e Internet móvel com uma velocidade mínima de 100MB (megabytes) por segundo até 2025. Será esse concurso público que permitirá depois instalar a infraestrutura que, assim se espera, venha a levar fibra óptica a todas as residências, num objectivo que tem um horizonte temporal de três anos.