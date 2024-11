Tomar cede duas ambulâncias à Cruz Vermelha

A Câmara de Tomar cedeu duas ambulâncias de transporte de doentes ao Centro Humanitário de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa. A cedência das viaturas resulta de dois protocolos de colaboração celebrados entre as duas entidades. A delegação da Cruz Vermelha de Abrantes/Tomar garante, com uma ambulância de emergência e respectiva tripulação, durante 10 horas por dia nos dias úteis, o apoio em caso de necessidade e articulado com a Divisão de Protecção Civil e INEM, para o socorro pré-hospitalar, inundações, desabamentos ou outros acidentes no concelho.