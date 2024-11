João Moutão sem concorrentes na corrida à presidência do Politécnico de Santarém

O actual presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, vai ser reconduzido no cargo, sendo o único candidato ao processo eleitoral que está a decorrer até 2 de Dezembro, data em que os membros do Conselho Geral da instituição são chamados a votar. “Acredito que o trabalho realizado nos últimos anos tem contribuído significativamente para o desenvolvimento e a valorização do IPSantarém. Por essa razão, sinto que tenho a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado e de consolidar as mudanças operadas, impulsionando o IPSantarém para novos patamares”, tinha dito João Moutão em entrevista ao nosso jornal, quando confirmou a sua candidatura a um segundo mandato de quatro anos.

João Moutão refere que o seu compromisso com a comunidade académica e com a região mantém-se inabalável e que tem recebido o apoio de diversos colegas e personalidades da região. “São um estímulo acrescido que reforça a minha determinação em prosseguir o caminho percorrido até aqui com redobrada dedicação e compromisso”, vinca.

Entre os pontos que destaca como mais relevantes no actual mandato, João Moutão valoriza a redução significativa dos níveis de conflitualidade interna e a aprovação do Plano Estratégico 2030 e do Código de Ética e Conduta. “Estes aspectos, apesar de terem passado despercebidos para muitos, foram, na minha perspectiva, os mais relevantes, pois foi a partir deles que se alcançou um nível de coesão interna que permitiu a reorganização do nosso projecto educativo”, sublinha.

“Quando assumi a presidência do Instituto Politécnico de Santarém em 2020, vivíamos uma grave crise institucional que colocava em causa o prestígio da instituição e o cumprimento pleno da sua relevante missão de agente promotor do desenvolvimento da região”, recorda João Moutão no seu programa de acção. “Hoje, por mérito próprio, o Instituto Politécnico de Santarém é uma instituição reconhecida e respeitada, que orgulha todos os que aqui trabalham diariamente e, arrisco-me a dizer, todos os que vivem e gostam desta região”, disse ao nosso jornal.

Universidade Politécnica de Santarém é o objectivo

João Moutão considera estarem criados os alicerces fundamentais sobre os quais se poderá continuar a projectar o IPSantarérn para novos patamares de desenvolvimento e trilhando novos caminhos, “tirando partido do iminente surgimento das universidades politécnicas em Portugal, e da criação das primeiras universidades europeias do futuro, rumo a um espaço de ensino superior europeu unificado. O mote da candidatura é precisamente “Universidade Politécnica de Santarém 2030 - Co-construindo um futuro sustentável e inclusivo através da inovação, do conhecimento e do impacto regional”.

“Acredito que a experiência e o conhecimento, que acumulei ao longo deste mandato, poderão ajudar o Politécnico de Santarém a adaptar-se a estas novas realidades, a desenvolver-se e a continuar a trilhar um caminho de prosperidade e sucesso”, diz João Moutão no seu programa de acção, onde enfatiza a importância das sinergias entre a comunidade académica interna, parceiros regionais, redes nacionais e internacionais.