Vila Franca de Xira avança com incentivos na compra de centros comerciais devolutos

Foi aprovada e vai agora para consulta pública durante 30 dias uma proposta da Câmara de Vila Franca de Xira que visa dar uma isenção fiscal às transacções feitas em centros comerciais abandonados ou degradados no concelho, desde que os compradores apresentem processos urbanísticos para a reabilitação desses imóveis.

A medida de incentivo contempla insenções no pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, corresponde à vontade do executivo em acabar com o abandono de centros comerciais abandonados no centro das cidades e que, no entender do autarca, merecem uma nova vida. “Vem à cabeça de todos o Vila Franca Centro (VFC), que queremos resolver, mas há mais que merecem a nossa atenção e queremos com este incentivo agitar o mercado”, explicou. A proposta foi aprovada com os votos do PS, Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e Chega e o voto contra da CDU, que considerou que o município estudou uma isenção feita à medida para beneficiar um potencial comprador do VFC, voltando a defender que o município compre todo o edifício para nele centralizar os serviços.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE