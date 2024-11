Chamusca paga para pertencer a associação de vinhos com uma adega abandonada e sem produtores no concelho

A Câmara Municipal da Chamusca paga, desde 2015, mais de 1500 euros por ano para pertencer à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) embora actualmente não se conheça nenhum produtor de vinho no concelho. Para além disso, numa das entradas da vila, está um “mamarracho” abandonado e a degradar-se há quase duas décadas, onde funcionou a antiga Adega Cooperativa da Chamusca, que fechou portas em 2007.

A AMPV foi criada a 30 de Abril do mesmo ano com o objectivo de defender, promover e valorizar os territórios do país com tradição vitivinívola. Não se sabe qual a importância ou as vantagens de a Câmara da Chamusca pertencer à associação, mas o facto do município, presidido por Paulo Queimado (PS), já ter gasto mais de 13 mil euros em cotas anuais é motivo de críticas na vila. Segundo apurou O MIRANTE, junto de fonte da autarquia, o município faz-se representar nas iniciativas da associação por um funcionário dos quadros da autarquia, mas até hoje não se conhece que trabalho tem sido desenvolvido nem se a Chamusca tem condições para voltar a ser um concelho produtor de vinhos. Nas reuniões de câmara ou de assembleia municipal o assunto também não é discutido nem a oposição à maioria socialista pede contas para escrutinar o que tem sido feito. “Temos alguém a representar-nos numa associação de vinhos, que organiza iniciativas em várias zonas do país, mas até hoje não sabemos que partido estamos a tirar deste investimento. Os campos da Chamusca cada vez têm menos vinhas e a realidade não parece com tendência a alterar-se”, revela a mesma fonte, lamentando ter às portas da vila um edifício abandonado. “A Adega Cooperativa da Chamusca, que funcionou durante mais de meio século e era uma referência no país, hoje é um pombal”, lamenta.

Numa entrevista a O MIRANTE deste ano, Frederico Falcão, ribatejano de gema nascido na Chamusca e criado em Abrantes, que preside à direcção da ViniPortugal, também se mostrou muito apreensivo com a realidade que o concelho vive no sector do vinho. “O meu gosto pelo sector do vinho vem da adega cooperativa [da Chamusca], que tinha algumas colheitas emblemáticas. Lembro-me das de 80 e de 83. A minha avó tinha vinhas no campo da Chamusca e recordo-me de ir com o meu pai à adega ver as fermentações dos vinhos. Cheguei a trabalhar nas vindimas nas férias (…) Hoje quase não há vinhas no campo”, lamentou.

O fim de uma agonia

A agonia da Adega Cooperativa da Chamusca chegou ao fim em 2007 com dívidas de mais de um milhão de euros. A adega, com mais de 50 anos de serviço, fez um investimento avultado em 1998 que a direcção da altura, encabeçada pelo empresário João Carlos da Luz, nunca conseguiu rentabilizar. Os sócios da adega acusaram a direcção de má gestão, afirmando que a Adega começou a entrar em colapso a partir de 2003. Como não recebiam o dinheiro referente às suas produções, os produtores foram arrancando as vinhas e procuraram alternativas. Depois de muitos anos no mercado imobiliário, a Caixa Geral de Depósitos comprou as instalações da Adega por 485 mil euros conforme escritura datada de Novembro de 2017. O banco público negociou créditos reclamados pela Caixa Agrícola da Chamusca, Fenadegas - Federação Nacional das Adegas Cooperativas, e João Pedro Carapinha, ex-funcionário da cooperativa. A venda das instalações da Adega foi tentada por duas vezes em leilões de 2007 e 2011 por valores na ordem de um 1,7 milhões de euros. A primeira venda judicial em 2007 foi impugnada por o valor base ser muito baixo. A segunda de 2011 não encontrou interessados. A compra pela Caixa Geral de Depósitos deve-se ao facto de o banco público ser também um dos credores.

Todos os agricultores a quem a Adega da Chamusca deve dinheiro, nomeadamente das últimas campanhas, não receberam qualquer verba depois do fecho da cooperativa. Recorde-se que a adega fechou as portas em 2007 e dias depois da realização da última assembleia-geral, que aprovou o seu encerramento, uma grande parte da maquinaria foi retirada do edifício e vendida a um empresário, elemento do conselho fiscal da própria Adega da Chamusca para ser montada na zona de Torres Vedras. Destas receitas nada chegou também aos produtores a quem a adega ficou a dever muito dinheiro.