Em Santarém celebrou-se o Halloween com segurança e pedagogia 

O Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira (AESB) preparou uma série de actividades para o Halloween que combinaram criatividade e segurança, abrangendo exposições e concursos temáticos, numa iniciativa que pretendeu enriquecer o conhecimento cultural dos alunos. O MIRANTE passou a manhã de 31 de Outubro com a direcção do agrupamento para perceber como as suas escolas celebraram o dia. A directora, Maria Adélia Esteves, explicou os detalhes da programação e a importância pedagógica de celebrar o Halloween nas escolas.

Os alunos das escolas do 1º ciclo do participaram vestidos a rigor com roupas alusivas ao Halloween, respeitando algumas regras para garantir a segurança dos alunos: não foram permitidos objectos como espadas e não houve pinturas faciais. Na Escola Básica 2/3 D. João, as festividades incluíram um concurso criativo de vassouras, que se realizou no átrio, com a intenção de eleger a vassoura mais original. Na mesma escola, uma exposição de símbolos de Halloween foi elaborada pelos alunos do 3º ciclo e exibida próximo à biblioteca. Os alunos garantem que é um dos dias mais divertidos do ano, também por o partilharem com os amigos e conseguirem decorar as suas próprias casas.

