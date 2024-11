Falta de transportes públicos no Pego condiciona vida dos moradores

O Partido Comunista Português (PCP) realizou uma acção na freguesia do Pego, no concelho de Abrantes, denunciando aquilo que designam de “vergonhosa a escassez de horários e opções de transporte público”. Para o partido, a realidade coloca em causa o bem-estar dos moradores da freguesia, sendo que, sublinham, o problema agrava-se ainda mais durante as férias escolares, quando a frequência de autocarros é reduzida, “desconsiderando por completo as necessidades de mobilidade dos residentes e trabalhadores da freguesia.

“A vida das pessoas que moram e trabalham no Pego exige transportes públicos frequentes e confiáveis. O acesso ao transporte público é essencial para garantir o direito à mobilidade e ao desenvolvimento económico da freguesia, assim como o bem-estar da população. Não é aceitável que o Pego seja constantemente desvalorizado e abandonado no que toca a infraestruturas essenciais como é o caso dos transportes”, lê-se em nota de imprensa do PCP que acrescenta: “exigimos que haja uma melhor capacidade de resposta para garantir melhores transportes no Pego, particularmente ajustando horários e serviços ao longo de todo o ano, incluindo período de férias. Afirmamos que é necessário mudar de política no concelho”, vincam.

Recorde-se que, recentemente, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo inaugurou a nova rede de transportes públicos “Meio” que envolve um conjunto de novos descontos, incluindo a gratuitidade em alguns serviços, que pretendem ser um estímulo à utilização dos autocarros na região do Médio Tejo. Para os mais de 65 anos, que disponham de passe mensal, a utilização dos autocarros “Meio” vai ser totalmente gratuita. Também o acesso gratuito está garantido nos transportes urbanos das cidades de Abrantes, Tomar, Ourém e Fátima, através do passe urbano. Os estudantes até aos 23 anos também viajam gratuitamente.