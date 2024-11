Inaugurada ampliação do Cemitério de Arruda dos Pisões

A União de Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões inaugurou ampliação do Cemitério de Arruda dos Pisões, uma obra avaliada em cerca de 46 mil euros comparticipada pelo município de Rio Maior em 50%. O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias, acompanhado pelos vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso, Miguel Santos, Carla Dias e Miguel Paulo, participou, na manhã do passado sábado, 3 de Novembro, na missa, que decorreu na Capela do Cemitério, e da bênção inaugural da ampliação do Cemitério de Arruda dos Pisões.