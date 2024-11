Ourém aprova apoios a bombeiros voluntários e familiares

Iniciativa do município de Ourém visa reconhecer o papel essencial dos bombeiros voluntários na protecção e segurança da comunidade, garantindo-lhes um suporte adicional no acesso à educação.

A Câmara de Ourém aprovou oito pedidos de apoio financeiro destinados ao pagamento de propinas e à aquisição de material escolar para o ano lectivo de 2024/2025. Os apoios são direccionados a detentores do Cartão Social do Bombeiro Voluntário, reforçando o compromisso da Câmara de Ourém na valorização e apoio à comunidade dos bombeiros voluntários do concelho.

O apoio financeiro contempla o pagamento de despesas escolares para bombeiros que frequentem o ensino superior, no valor anual de 250€, assim como para os seus descendentes directos, no valor anual de 125€. Relativamente ao material escolar, os descendentes dos bombeiros, com idades compreendidas entre os zero e os três anos ou que frequentem o 1.º Ciclo do Ensino Básico terão direito a usufruir de um subsídio anual de 50€ por criança, destinado a cobrir despesas com material escolar, material desportivo ou outros recursos necessários para a sua educação.

As normas associadas ao Cartão Social do Bombeiro Voluntário estabelecem os direitos, deveres e regalias que os bombeiros voluntários, tanto do quadro activo como do quadro de honra, podem usufruir. Esta iniciativa da Câmara de Ourém visa reconhecer o papel essencial dos bombeiros voluntários na protecção e segurança da comunidade, garantindo-lhes um suporte adicional no acesso à educação, tanto para eles como para os seus descendentes.