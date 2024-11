Rastreios do cancro da mama em Benavente e Samora Correia

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul (LPCC-NRS), em parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), promove rastreios do cancro da mama no concelho de Benavente, entre os dias 12 de Novembro e 31 de Dezembro.

O rastreio será realizado na unidade móvel da LPCC que estará presente no quartel dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, de 12 de Novembro e 5 de Dezembro, e no quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente, entre 9 e 31 de Dezembro.

Destinado a mulheres entre os 50 e os 69 anos, residentes no município e elegíveis para o rastreio, a acção conta com uma equipa técnica especializada em cancro da mama, bem como com equipamentos digitais de última geração que visam melhorar a qualidade do diagnóstico.

Este rastreio de base populacional abrange as mulheres entre os 50 e os 69 anos, sem alterações mamárias, sem próteses mamárias, que não tenham realizado mastectomia e que nunca tenham sido diagnosticadas com cancro da mama. Cada mulher é recomendada a realizar este exame de dois em dois anos.

O rastreio de cancro da mama promovido pela LPCC no Núcleo Regional do Sul teve início em 1997 e, desde então, tem vindo a ser alargado progressivamente. Até hoje, foram realizadas cerca de cinco milhões de mamografias a nível nacional, das quais cerca de um milhão foram efectuadas na região sul.