Uma equipa dedicada em exclusivo ao Serviço de Urgência em Abrantes

Para o concelho de administração da ULS do Médio Tejo a existência de uma equipa dedicada à urgência é um investimento no futuro e um passo importante para melhorar a qualidade dos cuidados prestados.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) implementou uma reorganização interna do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (SUMC) do Hospital de Abrantes, através da criação de uma equipa de 14 médicos especialistas, que passa a estar exclusivamente dedicada à prestação de cuidados de saúde naquele serviço. A reestruturação vai permitir uma maior continuidade no atendimento à população, mais personalizado e centrado nas necessidades dos doentes, afirma a instituição em comunicado

A nova organização interna visa optimizar a resposta às necessidades dos utentes, proporcionando maior eficácia e eficiência no seu atendimento. Ao concentrar os esforços de uma equipa especializada exclusivamente ao Serviço de Urgência, pretende assegurar-se uma resposta mais rápida e adequada a cada caso emergente ou urgente. Os utentes passam a ser acompanhados pelos mesmos profissionais, o que permite, adicionalmente, um conhecimento mais aprofundado do seu historial clínico e uma maior confiança na relação médico-paciente, acrescenta a nota.

A reestruturação envolve a articulação de dois serviços hospitalares: o serviço de Urgência e o Serviço de Medicina Interna da ULS Médio Tejo. Diversos médicos internistas, que até aqui prestavam serviço de forma rotativa nas equipas do Serviço de Urgência de Abrantes, vão reforçar as equipas das enfermarias de internamento da especialidade de Medicina Interna, promovendo um fluxo de doentes mais eficaz entre a urgência, o internamento e a alta clínica. “A medida enquadra-se na estratégia da ULS Médio Tejo para melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes, e representa um passo importante na criação de uma estrutura mais ágil e integrada, capaz de responder de forma mais eficaz às necessidades da população”, lê-se.

A implementação da nova equipa coincide com a finalização das obras de requalificação do SUMC de Abrantes, cuja conclusão vai permitir aumentar a capacidade assistencial e melhorar os circuitos dos doentes, permitindo criar um serviço de urgência mais moderno e eficiente. Nuno Catorze, director do Departamento de Urgência e Medicina Intensiva da ULS Médio Tejo afirma que “a criação de uma equipa dedicada exclusivamente à urgência representa um avanço significativo na forma como prestamos cuidados aos nossos utentes que, num primeiro momento, poderão não dar conta desta alteração estrutural que estamos a realizar, mas que, em poucos meses, vão notar na melhoria da eficiência e dos cuidados prestados". Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da unidade diz que a nova organização vai ao encontro dos objectivos “em criar uma estrutura mais ágil e integrada, capaz de oferecer cuidados de saúde de excelência à população do Médio Tejo”.