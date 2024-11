Casa do Povo de São Facundo reinaugurada após investimento de 90 mil euros

A sede da Casa do Povo de São Facundo foi reinaugurada, no dia 2 de Novembro, após mais de um ano de encerramento para obras de reabilitação do edifício, num investimento global na ordem dos 90 mil euros. A obra contou com um apoio de 50 mil euros do Portugal 2020, através da candidatura pela associação Tagus, e de 20 mil euros do programa municipal FinAbrates, com a Casa do Povo a recorrer a fundos próprios para complementar a verba necessária à empreitada. Substituição dos telhados, portas e janelas foram as principais intervenções.

A presidente da Casa do Povo, Joana Pascoal, afirma que a reinauguração permite relança a actividade cultural na freguesia, assinalando o momento em festa com a comunidade. A reinauguração decorreu no dia 2 de Novembro com os Arrebimbá Fundo a iniciar as festividades. De seguida, decorreu a cerimónia solene de reinauguração e um lanche de partilhado entre todos os presentes, com oferta de bifanas. Os festejos continuaram noite dentro com o baile organizado pelo grupo Street Band, pelas 22h e após a uma da manhã, com os DJ’s Johnny Happy, Ricky_N e os Stereo Hackers, com a Festa Jovem 2024.