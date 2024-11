Escolas de Alenquer reforçam educação ambiental com programa Eco-Escolas

Com o objectivo de apoiar práticas de educação ambiental, a Câmara Municipal de Alenquer vai subsidiar a inscrição de nove escolas do concelho no programa Eco-Escolas.

A Câmara Municipal de Alenquer vai renovar a parceria com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) no âmbito do programa Eco-Escolas. Tendo em conta o interesse manifestado pelos estabelecimentos de ensino do concelho em voltar a participar no programa a câmara vai suportar o valor da inscrição de cada escola num montante total de 720 euros (80 euros por cada estabelecimento de ensino).

Vão participar no Eco-Escolas a Escola Básica Integrada do carregado, as escolas básicas 2,3 Visconde de Chanceleiros e 2,3 Pêro de Alenquer, Escola Básica de Alenquer, Escola Básica de Cheganças, de Paredes, de Santana da Carnota, Escola Básica de Abrigada e Secundária Damião de Goes.

O programa Eco-Escolas pretende encorajar o desenvolvimento de actividades, visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido.

Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objectivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.