Parque Fitness em Abitureiras foi renovado e já está a funcionar

O Parque Fitness do Joaninho, em Abitureiras. foi inaugurado no dia 3 de Novembro. O espaço encontrava-se degradado, podendo com esta obra voltar a ser utilizado pela comunidade. O renovado equipamento foi inaugurado pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pela presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras, Adriana Madeira,

Na ocasião, João Leite destacou a importância da obra para a freguesia de Abitureiras, mas também para todo o concelho de Santarém, agradecendo “todas as sinergias da população e da presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras que tornaram possível a conclusão da obra”.

FOTOS – CM Santarém