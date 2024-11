Redução de serviços da Caixa Geral de Depósitos em Ferreira do Zêzere

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere diz estar preocupada com o impacto da redução dos serviços da Caixa Geral de Depósitos no concelho.

A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere emitiu um comunicado para expressar “preocupação com a redução dos serviços, particularmente os de tesouraria, da Caixa Geral de Depósitos no concelho”. A autarquia refere que a decisão da instituição bancária “deixa-nos muito preocupados com o futuro, com o acesso dos nossos concidadãos a serviços básicos, como levantar e depositar dinheiro ao balcão, principalmente na população mais idosa e menos familiarizada com o digital”, lê-se na nota de imprensa.

Nesse sentido, a câmara municipal refere que vai demonstrar a preocupação ao ministro das Finanças, ao ministro da Coesão Territorial, ao conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos e à Associação Nacional de Municípios Portugueses, através do envio de uma posição escrita.