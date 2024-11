Tentam burlar donos de animais desaparecidos e último caso foi em Samora Correia

Um homem está a fazer-se passar por veterinário e a contactar pessoas que têm animais de companhia desaparecidos na região tentando levá-las a transferir-lhe dinheiro para falsas cirurgias, eliminando depois o contacto telefónico inicial.

Fonte policial diz a O MIRANTE que pelo menos três pessoas, que estão vulneráveis e a tentar encontrar os seus animais desaparecidos, já receberam o mesmo contacto com o mesmo discurso do burlão. Uma das últimas vítimas foi Maria Rodrigues, de Samora Correia, que conta a história a O MIRANTE tentando com isso evitar que outras pessoas possam cair no mesmo conto do vigário. Maria Rodrigues está desde 23 de Outubro a procurar Nicolau, um beagle tricolor (branco, castanho e preto), macho, de coleira vermelha, que desapareceu da residência dos donos em Samora Correia e ainda não foi encontrado à data de fecho desta edição. “Temos corrido tudo com a ajuda de vizinhos mas não o encontramos. Acreditamos que foi propositadamente roubado do nosso quintal”, refere.

A tentativa de burla aconteceu no dia 28 de Outubro, quando recebeu uma chamada ao final do dia de um homem que se fez passar por veterinário e informou que o cão tinha sido atropelado e resgatado em Benavente e entregue em Santarém. “Até nos perguntou o nome e disse que ele reagia ao nome. Parecia bastante credível”, recorda Maria Rodrigues. Segundo o falso veterinário, o cão precisava de uma cirurgia urgente pois tinha uma pata partida. Depois, pediu dinheiro para avançar com a cirurgia. “Perguntei quanto era, ele disse-me que seriam uns 200 ou 300 euros e eu disse-lhe para avançar com a cirurgia, enquanto ele me disse que se tratava de uma clínica veterinária em Santarém”, conta.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE