Workshop em Alenquer ensina estratégias para enfrentar a crise financeira

A Biblioteca Municipal de Alenquer recebe, no dia 8 de Novembro, o workshop gratuito “Sobreviver à Crise”, promovido pelo Serviço Municipal de Informação ao Consumidor (SMIC) em parceria com a DECO.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Biblioteca Municipal de Alenquer vai ser palco do workshop “Sobreviver à Crise”, uma iniciativa do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor (SMIC) em parceria com a DECO.

A inflação e os desafios para os consumidores, planear o orçamento mensal para a gestão das finanças pessoais, reduzir gastos e aumentar ganhos, importância de poupar e ganhar em tempos de crise e como sobreviver às dificuldades financeiras são os temas que vão ser abordados dia 8 de Novembro, às 10h00.

O workshop é gratuito mas a inscrição é obrigatória.