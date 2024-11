Carteiros do Cartaxo exaustos e em greve até 15 de Novembro

Os carteiros do Cartaxo cumpriram na quarta-feira, 6 de Novembro, o segundo de nove dias de greve parcial que abrange o período das 07h30 às 09h30 até 15 de Novembro. Segundo o SNTCT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, os carteiros estão “desgastados com o excesso de trabalho derivado à falta de preenchimento dos postos de trabalho, com giros desajustados à realidade do serviço e da área”.

Os profissionais exigem aos CTT o reajustamento das áreas ao real volume de objectos, preenchimento dos postos de trabalho vagos, com admissão de trabalhadores para substituição dos que saíram para aposentação, e contratação de trabalhadores tendo em conta a realidade do trabalho existente e para colmatar a ausência de trabalhadores por baixa prolongada. Em Março de 2023, os carteiros protestaram pela falta de pessoal e os CTT garantiram a O MIRANTE de que as situações de que se queixavam estavam a ser acompanhadas e iriam ser brevemente resolvidas. Chegavam a ter “giros” com mil cartas e a percorrer mais de 100 quilómetros, contavam os profissionais.