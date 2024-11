Juntas de Santarém podem aderir a projecto de recolha de resíduos

“Junta na Freguesia” é o nome da campanha da ERP Portugal - Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Baterias (RB) que tem por objectivo consciencializar as populações locais para a importância do correcto encaminhamento deste tipo de equipamentos, contribuir para o conforto dos cidadãos e aumentar a recolha e reciclagem deste tipo de resíduos, através da criação de pontos de recolha nas juntas de freguesia aderentes.

Existem prémios para a primeira que, a nível nacional, mais recolher, assim como para os vencedores regionais. Este prémio tem como finalidade o desenvolvimento de um projecto comunitário no prazo de dois anos, de forma a promover e sensibilizar a educação ambiental na comunidade. Todas as juntas de freguesia de Santarém podem inscrever-se e participar.

“Queremos envolver as comunidades e realizar projectos de sustentabilidade nas suas localidades e juntar todo o país para o cumprimento de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos em Portugal. Com o programa “Junta na Freguesia” não estamos apenas a falar de recolhas, mas sim de algo maior. Temos a oportunidade de formar e informar mais pessoas de como podemos reciclar os REEE e Pilhas e baterias guardados nas nossas casas e mostrar que podem ser vistas como são importantes matérias-primas. Com este projecto pretendemos ir ao encontro do conceito ‘pense global, aja local’ e incentivar a comunidade a fazer parte desta iniciativa, que terá um impacto tão grande”, afirma Rosa Monforte, directora Geral da ERP Portugal.

Com o objectivo de sensibilizar a população para a importância do correcto encaminhamento de resíduos, a ERP Portugal lançou a campanha “Liberta-te dos Monstros”. Com inspiração na temática assustadora do Halloween, a campanha apresenta os monstros com sombras ameaçadoras que pretendem alertar para as consequências negativas do incorrecto encaminhamento de REEE e RB.