Obra na margem direita do rio Alenquer distinguida em Espanha

O Município de Alenquer recebeu uma menção honrosa em Espanha após ter submetido candidatura ao Prémio Ciudades que Caminam com a reabilitação da margem direita do rio Alenquer.

O Município de Alenquer recebeu uma menção honrosa no âmbito da candidatura apresentada ao Prémio Ciudades que Caminam 2024. A reabilitação da margem direita do rio Alenquer foi a obra distinguida no congresso que decorreu dia 27 de Setembro em Pamplona, Espanha.

Em nome do Município, Tiago Pedro, vereador responsável pelo trânsito, mobilidade e planeamento do espaço público, mostrou-se feliz pela aposta de Alenquer num futuro mais sustentável ter sido tida em conta. "Esta é uma distinção que, apesar de simbólica, é muito importante porque significa que estamos a conseguir reabilitar a nossa área urbana. Tentámos que todo o território fosse percorrível a pé, que fosse cumprindo com aquilo que são os índices que são preconizados como ideais para o efeito. Neste momento temos uma intervenção de cerca de três hectares em espaço urbano que na sua zona mais baixa é perfeitamente pedonável, livre de obstáculos e vai ao encontro daquilo que são tidas como boas normas nos dias de hoje. Tanto o é que fomos distinguidos com esta menção honrosa que muito nos orgulha", vincou.

Alenquer passou a fazer parte da rede portuguesa Cidades e Vilas que Caminham em Outubro de 2023 após a assinatura de um protocolo que firmou as intenções comuns estabelecidas com o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM). Tal como os outros 30 Municípios lusos que integram a rede, Alenquer pretende revigorar o espaço público e tornar cada vez mais a acessibilidade um desígnio municipal e da comunidade.