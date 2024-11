Santarém associa-se à onda de solidariedade de ajuda a Valência

A Sala Multiusos do Convento de São Francisco é o ponto de recolha onde todas as pessoas que queiram doar bens necessários se devem dirigir esta quinta-feira, 7 de Novembro.

Santarém associou-se à campanha de solidariedade de ajuda a Valência, comunidade espanhola assolada por inundações que causaram muitas mortes. A Sala Multiusos do Convento de São Francisco (entrada pela ex-Escola Prática de Cavalaria) é o ponto de recolha onde todas as pessoas que queiram doar bens necessários se devem dirigir para apoiar a população de Valência.

Segundo informa o município, os bens devem ser entregues esta quinta-feira, 7 de Novembro, entre as 09h30 e as 20h00, de forma a ajudar quem mais precisa. Esta ajuda humanitária é promovida pela Asfertglobal, uma empresa de biotecnologia, sediada em Santarém, e conta com o apoio do Município de Santarém.