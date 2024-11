Tomar investe em nova creche e na requalificação de jardim-escola

Aumento do número de alunos obriga à requalificação de todo o parque escolar de Tomar. Depois do projecto de requalificação da Escola Gualdim Pais, foi adjudicada a empreitada de requalificação do Jardim Escola Raul Lopes, que vai incluir a valência de creche.

A Câmara Municipal de Tomar adjudicou a empreitada de requalificação do Jardim Escola Raul Lopes por cerca de 3,3 milhões de euros, projecto que vai incluir a valência de creche e responder a uma necessidade da comunidade. “Neste momento existe uma necessidade urgente de resposta na área da creche, porque são muitas as famílias que estão a ficar sem este apoio e que acaba por prejudicar muito aquilo que é a economia da família, uma vez que muitas acabam por ter uma dificuldade enorme de conciliar a parte familiar com a criança e o seu emprego”, disse à Lusa Filipa Fernandes, vice-presidente do município.

A empreitada de requalificação do Jardim de Infância Raul Lopes vai manter as actuais cinco salas de jardim-de-infância e criar a resposta de creche, com capacidade para 80 crianças (até 36 meses), tendo sido adjudicada à empresa Canas – Engenharia e Construção, SA com um prazo de execução de 540 dias. Filipa Fernandes destacou a importância da resposta que vai resultar de um investimento comparticipado por fundos comunitários, apontando as necessidades sentidas por um “crescimento populacional” e identificadas no diagnóstico da rede social. “Temos tido um aumento populacional e isso é bastante visível nas escolas com o aumento de crianças nos nossos parques escolares”, declarou, salientando que a criação da creche serve “para dar resposta" à procura.

A autarca notou que, “há uns anos atrás, eram muitas as salas que se julgava virem a fechar por falta de crianças”, mas “neste momento está-se a verificar o oposto”, com o aumento populacional. “Reflectimos na requalificação do Jardim de Infância e percebemos, através do nosso diagnóstico social, que a curto, médio e longo prazo, havia uma necessidade também de aumentar a resposta de creche”, declarou. Por outro lado, acrescentou, o investimento permite também requalificar um edifício que, de todo o parque escolar, era “aquele de maior fragilidade e maior necessidade apresentava". “É um edifício já com muitas lacunas, não só o aspecto visual, mas também as próprias salas já estavam desadequadas àquilo que é a necessidade existente e, portanto, era prioritária uma intervenção neste edifício para, no fundo, permitir uma melhor qualidade de ensino às crianças que o frequentam”, salientou.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, já tinha explicado que o projecto de intervenção no Jardim Escola Raul Lopes previa a demolição e reconstrução. “Aquilo que vai acontecer é que, na prática, vamos demolir e construir uma escola nova, um jardim-escola novo, acrescentando a valência de creche, que é algo que temos também ainda bastante necessidade”, afirmou. Em paralelo com a adjudicação da obra no jardim-de-infância e criação de uma nova creche, está a decorrer desde setembro a empreitada de requalificação da Escola Básica 2,3 Gualdim Pais adjudicada pelo valor de 4,2 milhões de euros, com um prazo de execução de dois anos.