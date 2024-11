Arruda dos Vinhos reforça proximidade com agricultores

Festa da Vinha e do Vinho voltou a mostrar as qualidades do sector vinícola arrudense e da região

O sector agrícola do concelho de Arruda dos Vinhos é fundamental para a economia local, em particular a produção vinícola, e por isso o município vai reforçar no futuro o trabalho de proximidade com os agricultores para os ajudar a ter sucesso. A convicção foi deixada pelo presidente do município, Carlos Alves, durante a abertura da 27ª edição da Festa da Vinha e do Vinho que se realizou de 30 de Outubro a 3 de Novembro no pavilhão multiusos da vila.