Arruda dos Vinhos aumenta valor do prémio Irene Lisboa

As obras candidatas podem ser apresentadas e enviadas pelos autores ou as editoras até 20 de Dezembro e a entrega do prémio ocorre em 2025.

O município de Arruda dos Vinhos vai aumentar o valor financeiro do prémio para o vencedor do prémio literário Irene Lisboa, que este ano será de 5.000 euros. O concurso, como o presidente do município, Carlos Alves, já tinha informado, vai receber uma nova roupagem este ano para galardoar trabalhos nas áreas de conto, poesia ou pedagogia.

O júri da edição deste ano é composto por Paula Morão (professora emérita da Universidade Clássica de Lisboa), Isabel Talysha-Soares (professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa) e Inês Fonseca Santos, jornalista e escritora. Podem participar no concurso todos os cidadãos portugueses natos ou naturalizados, bem como estrangeiros cuja situação de permanência no país esteja legalizada. As obras candidatas podem ser apresentadas e enviadas pelos autores ou as editoras até 20 de Dezembro, através da submissão de cinco exemplares para a biblioteca municipal Irene Lisboa, mencionando a candidatura ao prémio. A divulgação dos resultados acontecerá a 12 de Setembro do próximo ano, estando agendada para 23 de Setembro a cerimónia de entrega dos prémios.

Com a criação do Prémio Literário Irene Lisboa, recorde-se, o município de Arruda dos Vinhos pretende divulgar o nome e a vida de Irene Lisboa, promover o estudo da sua obra, valorizar a língua portuguesa, a cultura e a identidade de Arruda dos Vinhos, criando e consolidando hábitos de leitura, escrita e promoção da escrita criativa.

Irene Lisboa nasceu em Dezembro de 1892 em Arranhó e a sua produção literária divide-se pela poesia, conto, crónica e novela, sempre em tom intimista e autobiográfico. A sua obra foi elogiada por autores como Vitorino Nemésio, José Régio, José Gomes Ferreira, João Gaspar Simões ou José Rodrigues Miguéis mas nunca teve grande aceitação por parte do público. Em sua homenagem, a Federação Nacional dos Professores fundou em Janeiro de 1988 o Instituto Irene Lisboa e a escritora foi agraciada a título póstumo, em Maio de 1989, com o grau de comendador da Ordem da Liberdade. Irene Lisboa morreu em Novembro de 1958 e em Arranhó existe hoje o Museu Irene Lisboa.