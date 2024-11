Detido na Feira do Cavalo depois de tiroteio em acampamento na Golegã

A última noite na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, deu muito trabalho às autoridades depois de várias pessoas se terem envolvido em confrontos num acampamento ocasional na zona da Alverca do Campo, perto de uma das entradas da vila. Segundo confirmou a O MIRANTE fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, na sequência dos desacatos, as forças de segurança detiveram um homem de 49 anos, de nacionalidade portuguesa, por resistência e coacção sobre o funcionário.

Segundo apurou o nosso jornal, junto de fonte da organização, os confrontos envolveram um tiroteio, tendo resultado em quatro feridos que foram assistidos no local e transportados para uma unidade hospitalar. A mesma fonte explica que os envolvidos estavam acampados numa zona de campo, fora do recinto da feira, há já alguns dias. É costume haver acampamentos ocasionais nas alturas da feira e de outros eventos equestres na Golegã para compra e venda de cavalos. Os acampamentos não estão legalizados e normalmente procuram ficar em terrenos da câmara municipal, mas o município tem os espaços ocupados e as pessoas acabaram por acampar numa zona rural, junto à Lagoa da Alverca do Campo.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.