Empresário de Fátima diz que não podia pôr em causa 20 milhões

O empresário Fernando Verdasca garante que o processo de legalização das instalações em Fátima, que já foram alvo de três embargos da Câmara de Ourém e um da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), está a andar no município e que deve entrar em fase de conclusão em breve. O administrador do Grupo Verdasca, reconhece que terá de pagar multas por ter iniciado as obras sem os procedimentos estarem concluídos, mas ressalva que não podia estar à espera porque está em causa um grande investimento com recurso a financiamento bancário e projectos no IAPMEI para maquinaria.