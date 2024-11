Faleceu o fundador da Autogirar em Santarém

partilhe no Facebook

O fundador da Autogirar em Santarém, António Jaime Carvalho, faleceu esta quinta-feira, 7 de Novembro, aos 86 anos. O empresário já estava há algum tempo doente e trabalhou sempre até conseguir.

O MIRANTE atribuí-lhe em 2019 o Prémio Carreira Empresarial. António Jaime Carvalho fundou a Autogirar, primeira concessão oficial da marca Nissan para o distrito de Santarém, em 1971. Antes já tinha trabalhado perto de duas décadas como vendedor de carros. O relacionamento com as pessoas era a grande riqueza do empresário que se dizia um simples comerciante.