Grupo Desportivo de Marinhais promove campanha solidária de recolha de alimentos

O Complexo Desportivo de Marinhais vai ser palco, nos dias 9 e 10 de Novembro, de uma campanha de recolha de alimentos organizada pelo Grupo Desportivo de Marinhais, com o objetivo de apoiar o Centro de Bem-Estar Social de Marinhais (CBES). Esta iniciativa procura arrecadar alimentos essenciais para ajudar famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidos pelo CBES.

A campanha convida a comunidade a contribuir com produtos alimentares, que poderão ser entregues directamente no Complexo Desportivo durante o evento. Sob o lema "Juntos Fazemos a Diferença!”, a ação promove a solidariedade e visa reforçar o apoio social às pessoas mais necessitadas da região.