Incêndio destrói armazém de fábrica sediada no concelho de Coruche

Um incêndio destruiu, na madrugada de 7 de Novembro, um armazém de farinhas da fábrica da ITS, em Olheiros do Meio, na freguesia da Lamarosa, no concelho de Coruche.

O alerta para o fogo foi dado às 2h45 e foi combatido por bombeiros de Alpiarça, Almeirim, Coruche e Salvaterra de Magos.

O fogo, na unidade industrial, não causou danos físicos, pois à hora da ignição não se encontravam funcionários na fábrica. A intensidade do fogo fez colapsar toda a estrutura do edifício.