Município de Alenquer distinguido como “Autarquia + Familiarmente Responsável”

Cerimónia de entrega dos galardões ocorreu no dia 17 de Outubro no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. Foram premiados 111 concelhos do país entre eles Alenquer.

O Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis distinguiu pela 9ª vez as iniciativas e o trabalho do Município de Alenquer no campo da acção social. Alenquer foi distinguida como “Autarquia + Familiarmente Responsável” numa iniciativa começada em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.´

A organização pretende estimular e ajudar a desenvolver junto das autarquias portuguesas políticas transversais capazes de acolher e valorizar a família. Na cerimónia que decorreu em Coimbra a 17 de Outubro foram premiados 111 concelhos do país.

Alenquer recebe o galardão de forma ininterrupta desde 2020, tendo sido agraciado com a bandeira verde também entre 2015 e 2018.

O vereador do Município de Alenquer, Paulo Franco congratulou-se com o reconhecimento e sublinhou que a autarquia apoia a aquisição de medicamentos em mais 100 mil euros, apoia as crianças com o programa “Mochila Escolar” entre outros. “Somos conhecidos externamente pelo trabalho que desenvolvemos. Ao mesmo tempo é um galardão que nos dá mais responsabilidade, com foco nas pessoas, nos seus problemas e nas suas necessidades. Enquanto político, é uma felicidade e um orgulho ver o município continuar a ser reconhecido. Ao mesmo tempo, quero dar os parabéns a todos os que contribuíram para esta distinção".