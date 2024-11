Simulacro de sismo envolveu comunidade escolar de São João da Ribeira

São João da Ribeira foi palco de um exercício de simulacro de sismo, numa iniciativa do Serviço de Protecção Civil da Câmara Municipal de Rio Maior. O exercício Livex - “A Terra Treme”, desenvolveu-se no âmbito do Plano Municipal de Capacitação ao Risco e envolveu o Centro Escolar Poeta Ruy Belo, o Centro Social Paroquial de São João Baptista e a Junta de Freguesia local, com todos os seus ocupantes a participarem no exercício.

Colaboraram neste exercício os Bombeiros Voluntários de Rio Maior, a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Rio Maior, a GNR - Posto Territorial de Rio Maior e a União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João. Encontrando-se o concelho e a região numa zona de elevado Risco Sísmico, os cidadãos devem antecipar e tomar medidas para garantir que os desastres não se tornem catástrofes, promovendo a autoeficácia e diminuindo a vulnerabilidade social.