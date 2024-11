Duas menores foram localizadas depois de seis dias desaparecidas

Já não é a primeira vez que utentes fogem do Lar das Raparigas, valência da Misericórdia de Torres Novas. Assistente social diz que instituição não é uma prisão.

O recente desaparecimento, que durou seis dias, de duas jovens de 17 anos do Lar Dr. Carlos Azevedo Mendes veio levantar dúvidas entre familiares de utentes sobre a gestão desta valência da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, conhecida como Lar das Raparigas. Até porque já não é primeira vez que utentes fogem da instituição, acabando consequentemente por preocupar as famílias e dar trabalho às autoridades, que activam meios para as tentar localizar.