Escolas do Carregado e Alenquer sobrelotadas devido ao aumento de alunos estrangeiros

As escolas do Carregado estão sobrelotadas devido ao aumento do número de alunos estrangeiros, nomeadamente de nacionalidade brasileira. A O MIRANTE, o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), justificou desta forma as críticas dos autarcas do Carregado que acusaram a autarquia de falta de planeamento na área da educação. “É difícil planear uma coisa que se desconhece. Há uma grande diferença entre as escolas do alto concelho e do Carregado e Alenquer. Isso quer dizer que há uma movimentação muito grande das pessoas, principalmente brasileiros. O nosso início e fim de ano escolar não coincide com o Brasil e quando vêm muitos brasileiros para Portugal temos um aumento da capacidade instalada e difícil de planear. Quando temos menos pessoas as escolas têm capacidade”, afirmou.

Pedro Folgado refere ainda que muitos moradores do alto concelho optam por colocar os filhos em escolas do Carregado e Alenquer porque é mais fácil irem buscá-los quando saem do trabalho. Ainda assim, o autarca confirma que é necessária uma escola nova entre o Carregado e Alenquer para fazer face ao aumento da procura. “Estamos a trabalhar para encontrar o espaço adequado e articular com a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Duvido que a escola seja feita num instante, mas estamos a trabalhar nisso”, reitera.