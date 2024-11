Foi roubado, cruzou-se com ladrões mas PSP ignorou 

Dionaldo Bernardo vive com medo desde 11 de Setembro, quando foi coagido e forçado dentro da sua loja por três homens a transferir-lhes todo o dinheiro que tinha na conta. Dias depois cruzou-se com os assaltantes no supermercado e apesar de ter ligado de imediato à Polícia de Segurança Pública (PSP) diz que ninguém fez caso do seu apelo.

O acto violento aconteceu dentro do salão de estética e cabeleireiro de que é proprietário, o “Di-Maker”, na Rua Noel Perdigão, no centro de Vila Franca de Xira. Dionaldo Bernardo é natural do Recife, no Brasil, e chegou a Portugal em 2001 quando trabalhava numa empresa de cruzeiros dos Açores. Vive e trabalha em VFX há 14 anos e foi a primeira vez que foi assaltado.