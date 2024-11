Forte da Casa imortaliza Armando Pascoal com nome de rua e Galardão de Mérito

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou uma proposta da bancada da AIPMF-António Inácio Póvoa Mais Forte para que seja atribuído o nome de Armando Pascoal à zona verde situada na Urbanização da Abrunheira, contígua à sua residência, na Rua dos Mouchões e para que lhe seja atribuído o Galardão de Mérito, a título póstumo, no âmbito do Regulamento de Atribuição de Galardões de Mérito aprovado em assembleia de freguesia.

Recorde-se que Armando José Simões Pascoal, residente no Forte da Casa, faleceu no dia 1 de Agosto, altura em que era presidente da Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa. Para além de autarca na Junta de Freguesia do Forte da Casa durante três mandatos (de 1994 a 1998, 2005 a 2009 e 2009 a 2013), dedicou grande parte da sua vida ao movimento associativo da vila do Forte da Casa, como vice-presidente no Instituto de Apoio à Comunidade de 1992 a 2012, presidente da comissão de festas e presidente da primeira associação de pais do Forte da Casa.