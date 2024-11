Moradores de Mato da Cruz questionam deposição de lixos em aterro da Valorsul

O aterro sanitário de Mato da Cruz, explorado pela empresa Valorsul, continua a gerar queixas na comunidade que reside nas proximidades daquele equipamento, em Alverca, e na última semana vários moradores fizeram chegar a O MIRANTE imagens do que aparenta serem descargas de lixo realizadas fora das células previstas para o efeito. Nas imagens pode ver-se também o que aparenta ser um monte de lixo coberto apenas com uma lona.

Uma situação que, critica quem reside nas proximidades, está a gerar uma maior proliferação de maus cheiros e de insectos nas últimas semanas. Um dos moradores, Pedro Mota, diz ao nosso jornal que tem sido visto e sentido um movimento anormal de camiões no aterro sanitário. “É um caos completo, montes aqui, montes ali e zonas não cobertas. Como já não têm espaço nas células contratualizadas, agora vale tudo e depositam em qualquer sítio”, lamenta o morador, que já por diversas vezes pediu uma intervenção das entidades fiscalizadoras do ambiente.

Um outro residente, Mauro Pinto, acrescenta a O MIRANTE que todos os dias vê da janela “o que parecem ser montes de lixo a céu aberto” e pede à empresa e ao município de Vila Franca de Xira que possa avaliar o que está a acontecer no aterro.

As explicações da Valorsul

Contactada pelo nosso jornal, fonte oficial da Valorsul garante que o aterro de Mato da Cruz já não está a receber resíduos urbanos fora do funcionamento normal e habitual da instalação. “Adicionalmente, informamos que estão a decorrer alguns trabalhos de modelação das células do aterro, os quais requerem a utilização de viaturas pesadas para a reorganização do espaço e transporte de resíduos”, explica.

O aterro sanitário de Mato da Cruz tem uma licença ambiental emitida até 2026 e já existe um projecto de encerramento e de alteração paisagística do aterro, mas ainda está a ser discutido com os serviços técnicos da Câmara de Vila Franca de Xira e a aguardar aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente. Além da população, também os autarcas têm exigido o rápido encerramento do aterro e a sua reconversão paisagística, como O MIRANTE tem noticiado.

Actualmente o aterro tem apenas duas células em exploração, com uma área de 13,8 hectares. Já encerradas estão células de resíduos urbanos com 8 hectares e duas células de cinzas inertizadas com 4,5 hectares, segundo informação disponibilizada pela Valorsul no seu site. O aterro, recorde-se, entrou em funcionamento em Julho de 1998 com uma capacidade total superior a 3 milhões e 200 mil metros quadrados, não incluindo a selagem final.