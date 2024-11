Semana da Igualdade com diversas iniciativas em Coruche

A Câmara de Coruche, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), associou-se, mais uma vez, à Semana Municipal para a Igualdade, promovendo um programa alargado de actividades até 31 de Outubro, destinado a sensibilizar a comunidade para temas de igualdade, inclusão e diversidade.

Entre 21 e 31 de Outubro, em todos os jardins-de-infância do concelho, decorreu a “Hora do Conto”, dinamizada pela contadora de histórias Susana João. A iniciativa, que apresentou livros infantis com foco na igualdade e na inclusão, visou sensibilizar as crianças, de forma lúdica, para a importância da aceitação da diferença.

No dia 21 de Outubro, o Auditório Municipal de Coruche acolheu uma sessão de esclarecimento sobre bullying, organizada pela APAV, dirigida aos alunos da Escola Profissional de Coruche. No mesmo dia, na Escola Secundária de Coruche, realizou-se o projecto “De Igual para Igual”, desenvolvido pela Betweien, com a participação especial da cantora e compositora Rita Redshoes.

Realizaram-se também workshops sobre a inclusão de diferentes formas de comunicação, nomeadamente a Língua Gestual Portuguesa (LGP), os quais foram promovidos em todas as escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho. Os alunos da Escola Profissional de Coruche e da EB 2,3 Dr. Armando Lizardo tiveram oportunidade de assistir a sessões de cinema sobre temas como igualdade, racismo e bullying, no âmbito do projecto “O Cinema Ajuda-nos a Crescer”, promovido pela Associação Zero Comportamento.

Paralelamente, ao longo de todo o programa, a exposição “Colours In & Art Out”, composta por três cartazes elaborados pelos alunos do Curso de Artes da Escola Secundária de Coruche, esteve patente em ruas da vila. Ainda no âmbito da Semana da Igualdade, a iniciativa “Letras Iguais” pretendeu angariar e distribuir recursos didácticos sobre igualdade e não discriminação, para serem utilizados nas bibliotecas escolares do concelho.