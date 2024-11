Sociedade Crucifixense: tradição e comunidade nas mãos de duas gerações

Bruno Curado, Joana Gomes e José Luís partilham com O MIRANTE a trajectória da Sociedade União Crucifixense, desde as primeiras celebrações e tradições locais até aos desafios de manter viva a cultura comunitária no Crucifixo e no Tramagal (Abrantes).

Bruno Curado e José Luís, da Sociedade União Crucifixense, explicaram as origens da colectividade do concelho de Abrantes

Basta entrar no salão principal da sede da Sociedade União Crucifixense, no Tramagal, e sente-se logo o espírito acolhedor e a história que ecoa nas paredes de madeira, no palco enfeitado de cortinas vermelhas e nas mesas que ocupam o espaço onde amigos e familiares se reúnem para tardes e noites de convívio. Os mais velhos recordam momentos passados naquele espaço, desde bailes e celebrações, a festas e iniciativas culturais, revivendo as memórias que mantêm viva a tradição da colectividade. O sócio número um do Crucifixo, José Luís, e o actual presidente, Bruno Curado, contam a O MIRANTE como tudo começou e que futuro tem a associação.