1,5 milhões para criar nova ligação em Ourém

O executivo municipal de Ourém aprovou o relatório final que propôs a adjudicação da requalificação das ruas Gregório Correia e de Castela, bem como a ligação à Rua Dr. Armando Henriques Reis Vieira. A empreitada foi adjudicada à empresa Nov Pro Construções, S.A., por 1,5 milhões de euros. Com prazo de execução de 365 dias, o projecto de intervenção visa criar uma nova ligação nascente-poente na cidade de Ourém, promovendo uma nova leitura do espaço urbano na sequência da recuperação e ampliação do edifício municipal e do jardim municipal, dando deste modo corpo à estrutura urbana marcada pelo eixo paralelo da Avenida D. Nuno Álvares Pereira, refere o município em comunicado.

A mesma nota informa que se pretende com a empreitada dotar as ruas em causa de condições de conforto e de segurança no que respeita às circulações rodoviária e pedonal, completar ou renovar as redes de infraestruturas do subsolo e, no caso do arruamento a criar, ligar duas vias paralelas que em continuação com a Rua da Olaria permitirão a ligação norte-sul na cidade. O projecto prevê ainda a estruturação do perfil da rua de acordo com o contexto urbano em que está inserida, uma clara delimitação do espaço público destinado a peões (passeios) e automóveis, assegurar condições de acessibilidade e um plano de enquadramento paisagístico, com as necessárias respostas ao nível de mobiliário urbano e gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU).