Adjudicada requalificação do Centro de Saúde de Salvaterra

A empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Salvaterra de Magos foi adjudicada por cerca de 400 mil euros e serão discutidos os moldes em que será realizad,a de modo a criar o menor transtorno aos utentes, embora a empreitada seja mais localizada no exterior. A explicação foi dada pelo presidente da câmara, Hélder Esménio, em reunião do executivo municipal, reconhecendo que “não vai ser uma obra fácil e é provável que o serviço seja afectado”.

A empreitada inclui a substituição de portas, janelas e estores, de telhas e do revestimento das paredes exteriores colocando isolamento térmico, pintura de tectos e paredes, impermeabilização das coberturas planas, novo sistema de protecção contra incêndios, intervenção na rede de gás natural, entre outros.