Câmara de Mação lamenta falta de civismo na deposição de lixo na via pública

O município de Mação recorreu às redes sociais para partilhar um excesso de lixo, proveniente de limpezas domésticas, que transbordou para a via pública, em Ortiga. Na publicação, o município lamenta e repudia a situação. “A Câmara Municipal de Mação volta a chamar a atenção para a enorme falta de civismo que se vai verificando um pouco por todo o concelho! Desta vez, em Ortiga! Esta é mais uma situação que não deveria acontecer! Não havia necessidade” pode-se ler na publicação.

O município relembra que, para limpezas do género, é possível agendar uma recolha de material e lixo, através do Serviço de Monos da Câmara Municipal de Mação, que funciona de segunda a sexta-feira.