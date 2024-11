EcoAmbiente recusa recolher lixo fora dos contentores no concelho de Alenquer

A EcoAmbiente, responsável pela recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de Alenquer, afirma que apenas recolhe o lixo que se encontra dentro dos contentores, deixando os sacos acumulados à volta. Esta situação tem gerado problemas no Carregado e Cadafais. O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), admite a necessidade de clarificar as responsabilidades entre a empresa e a autarquia.

A EcoAmbiente diz que só lhe compete recolher o lixo que está nos contentores. A posição da empresa tem gerado problemas no Carregado e Cadafais, conforme noticiou O MIRANTE, porque os sacos com lixo que são despejados erradamente pelas pessoas fora das ilhas ecológicas e contentores não são recolhidos por ninguém. O presidente da união de freguesias, José Martins, já tinha dito que a junta não é paga para recolher lixo nem tem competência para tal.

O presidente da Câmara de Alenquer confirmou a O MIRANTE que a EcoAmbiente alega não lhe competir recolher o que está fora dos contentores. “São coisas que ficam nas entrelinhas e que é difícil clarificar. Temos que esclarecer esta questão com a empresa e com os serviços da autarquia em articulação com a junta. O que lamento é que em termos de cidadania as pessoas coloquem o lixo ao lado dos contentores em vez de colocarem dentro porque basta levantar a tampa”, disse o autarca.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à EcoAmbiente mas sem resposta até ao fecho desta edição.