Mudança de contadores deixou moradores do Sobralinho sem água durante cinco dias

Foram seis dias sem uma gota de água nas torneiras e nos chuveiros para os moradores do lote 6 da Rua José Pinheiro no Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira. O que parecia ser apenas uma rotineira mudança de contadores de água, por parte de uma empresa sub-contratada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), rapidamente escalou para uma ruptura da coluna principal de abastecimento do prédio que acabou por deixar durante seis dias 40 pessoas do edifício de cinco andares sem água, durante cinco dias, incluindo no feriado do Dia de Todos os Santos.

Gonçalo Ferraz é polícia de profissão e administrador do condomínio e conta a história a O MIRANTE no sentido de apelar aos SMAS para que possam rever os seus procedimentos e forma de actuação para evitar que, no futuro, situações semelhantes possam voltar a acontecer com outros moradores.

No dia 30 de Outubro, sem aviso prévio, um grupo de trabalhadores que disse estar a trabalhar para os SMAS de VFX apareceu no prédio e começou a substituir os contadores de água. “Não avisaram previamente que o iam fazer, foram cortando a água nos contadores e nem sequer tocaram às campainhas a avisar as pessoas para desligarem as máquinas que estivessem a usar”, lamenta Gonçalo Ferraz. O que parecia uma rotineira mudança de contadores rapidamente escalou para um problema numa das canalizações, que começou a verter água para as escadas.

