Tribunal de Contas dá luz verde a novo estacionamento na Póvoa de Santa Iria

O Tribunal de Contas deu luz verde à obra de requalificação do velho parque de estacionamento junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria, que acabará com o piso em terra batida para criar um moderno parque com 665 lugares.

Será uma obra que vai custar aos cofres municipais três milhões de euros e que era há muito uma reivindicação da comunidade. “Já recebemos o visto do tribunal para a nova Loja do Cidadão de Alverca e para a construção do parque de estacionamento da Póvoa de Santa Iria, pelo que nos próximos dias irei consignar a obra”, anunciou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara.

Enquanto durar a obra de construção do novo parque de estacionamento os utilizadores dos comboios e dos autocarros vão poder deixar os carros estacionados num local alternativo na mesma zona da cidade. “Durante a obra no terminal da Póvoa haverá um lote inteiro ali próximo que estará preparado para acolher estacionamento provisório, porque para nós é fundamental que as pessoas possam poder continuar a estacionar enquanto a obra se realiza”, informou o autarca, notando que o espaço está já a ser preparado.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE